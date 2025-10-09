بنك القاهرة عمان
الحدادين: دعوة زعماء المنطقة لحضور توقيع اتفاق غزة في شرم الشيخ ضرورة لترسيخ السلام الشامل وتوحيد الموقف العربي

9 أكتوبر 2025
وطنا اليوم –  أكد المحامي أكثم خلف الحدادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق ، على ضرورة دعوة زعماء المنطقة لحضور مراسم توقيع اتفاق غزة في جمهورية مصر العربية – شرم الشيخ، تقديرًا لجهودهم الكبيرة والحثيثة في دعم خطة الرئيس الأمريكي وجهودهم المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الحدادين على أن حضور قادة المنطقة لهذا الحدث التاريخي سيكون رسالة دعم قوية لمسار السلام وخطوة استراتيجية لدعم المراحل اللاحقة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأضاف أن من الضروري أن تتضمن الدعوات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لما لكل منهم من أدوار محورية ومواقف ثابتة تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واختتم الحدادين تصريحه بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الموقف العربي والإسلامي لدعم أي جهد يفضي إلى إنهاء الصراع وتحقيق العدالة والسلام، ووقف دوامة المعاناة التي طالت شعوب المنطقة لعقود طويلة .
 


