بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

فواتير المياه تقفز .. هكذا يدفع المواطن ثمن الهواء

9 أكتوبر 2025
فواتير المياه تقفز .. هكذا يدفع المواطن ثمن الهواء

وطنا اليوم:تفاجأ أحد المواطنين القاطنين في حي التركمان بمدينة إربد شمالي الأردن، بصدور فاتورة المياه الصادرة عن شركة مياه اليرموك لشهر أيلول، بلغت قيمتها 179 دينارا، قافزة من معدل 5 دنانير ونصف لفواتيره الشهرية المعتادة.
وقال المواطن، إن أسرته تتكون من زوجته وطفله الوحيد، ويستخدمون خزان مياه واحد فقط، وأن الارتفاع الكبير في قيمة الفاتورة يشي بخطأ ما.
وأشار إلى أنه راجع شركة مياه اليرموك للاستفسار عن السبب، إلا أن الموظفين رفضوا اتخاذ أي أجراء قبل دفع المبلغ المطلوب.
وتساءل مراقبون فيما إذا كانت قيمة الفاتورة المبالغ بها ناجمة عن احتساب الهواء في خطوط المياه، الذي تحدث عنه وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025