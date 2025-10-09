فواتير المياه تقفز .. هكذا يدفع المواطن ثمن الهواء

وطنا اليوم:تفاجأ أحد المواطنين القاطنين في حي التركمان بمدينة إربد شمالي الأردن، بصدور فاتورة المياه الصادرة عن شركة مياه اليرموك لشهر أيلول، بلغت قيمتها 179 دينارا، قافزة من معدل 5 دنانير ونصف لفواتيره الشهرية المعتادة.

وقال المواطن، إن أسرته تتكون من زوجته وطفله الوحيد، ويستخدمون خزان مياه واحد فقط، وأن الارتفاع الكبير في قيمة الفاتورة يشي بخطأ ما.

وأشار إلى أنه راجع شركة مياه اليرموك للاستفسار عن السبب، إلا أن الموظفين رفضوا اتخاذ أي أجراء قبل دفع المبلغ المطلوب.

وتساءل مراقبون فيما إذا كانت قيمة الفاتورة المبالغ بها ناجمة عن احتساب الهواء في خطوط المياه، الذي تحدث عنه وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود