ولي العهد يلتقي مع رئيس أركان الجيش الفرنسي ويزور مقرا للدرك

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، رئيس أركان الجيش الفرنسي الفريق أول فابيان ماندون في باريس.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما زار سمو ولي العهد، يرافقه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مقر فرقة تدخل الدرك الوطني في باريس، وبحث مع القائد العام لقوات الدرك الفرنسي اللواء غيسلان ريتي آفاق توسيع العمل المشترك