بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يلتقي مع رئيس أركان الجيش الفرنسي ويزور مقرا للدرك

9 أكتوبر 2025
ولي العهد يلتقي مع رئيس أركان الجيش الفرنسي ويزور مقرا للدرك

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، رئيس أركان الجيش الفرنسي الفريق أول فابيان ماندون في باريس.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
كما زار سمو ولي العهد، يرافقه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مقر فرقة تدخل الدرك الوطني في باريس، وبحث مع القائد العام لقوات الدرك الفرنسي اللواء غيسلان ريتي آفاق توسيع العمل المشترك


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025