وصول أردنيين اثنين كانا على متن سفينة الضمير ضمن أسطول الحرية إلى المملكة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول المواطنَيْن الأردنيَّيْن اللّذَيْن كانا على متن سفينة الضمير ضمن أسطول الحرية إلى أراضي المملكة اليوم، عبر جسر الملك حسين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب تابعت أوضاع المواطنَيْن منذ لحظة احتجازهما لضمان سلامتهما وعودتهما إلى المملكة.

وأكّد المجالي استمرار الوزارة في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج في إطار حرصها الدائم على تقديم كل ما يلزم لمساندتهم.