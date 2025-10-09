ولي العهد يشيد بموقف فرنسا الداعم لإنهاء حرب غزة والاعتراف بفلسطين

وطنا اليوم:التقى سموّ الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الخميس، مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، بمقرّ المجلس في باريس.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقات الأردنية الفرنسية في مختلف المجالات، وأهمية البناء عليها.

وثمّن سمو ولي العهد جهود البرلمان الفرنسي لتحقيق الاستقرار والسلام في الإقليم.

كما أشاد سموه بدور فرنسا في حشد المواقف الدولية لإنهاء الحرب على غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإسهاماتها في تقديم المساعدات الإغاثية للأهل في غزة.