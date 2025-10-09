بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك: وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة يجب أن تفضي إلى نهاية الحرب

9 أكتوبر 2025
الملك: وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة يجب أن تفضي إلى نهاية الحرب

وطنا اليوم:قال جلالة الملك عبد الله الثاني، الخميس، إن وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة يجب أن تفضي إلى نهاية الحرب.
وأضاف جلالته عبر إكس: “آن الأوان أن ينعم أهلنا بالأمان وأن تصل المساعدات بلا قيود. نثمن دور الرئيس ترمب في التوصل للاتفاق وجهود الأشقاء في مصر وقطر وتركيا”.
وتابع جلالته: “وسيظل الأردن السند للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيهم للحرية والدولة على ترابهم الوطني”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025