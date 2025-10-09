الملك: وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة يجب أن تفضي إلى نهاية الحرب

وطنا اليوم:قال جلالة الملك عبد الله الثاني، الخميس، إن وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة يجب أن تفضي إلى نهاية الحرب.

وأضاف جلالته عبر إكس: “آن الأوان أن ينعم أهلنا بالأمان وأن تصل المساعدات بلا قيود. نثمن دور الرئيس ترمب في التوصل للاتفاق وجهود الأشقاء في مصر وقطر وتركيا”.

وتابع جلالته: “وسيظل الأردن السند للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيهم للحرية والدولة على ترابهم الوطني”.