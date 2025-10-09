بنك القاهرة عمان
الهيئة الخيرية: جاهزون لإرسال مساعدات يومية إلى غزة بالتنسيق مع الجيش

9 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:​​​​​أكّد الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية، حسين الشبلي، الخميس، أن الأردن جاهز لإرسال قوافل مساعدات وبشكل يومي إلى قطاع غزة، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وباستخدام الممرات المعتمدة.
وقال الشبلي،إنّ “إدخال المساعدات بشكل مباشر وسريع أمر ضروري وحتمي لوقف المجاعة التي تهدد حياة المدنيين في غزة”، مؤكدا أن الأردن سيواصل بذل كل الجهود الممكنة لإيصال الدعم الإنساني في الوقت المناسب.
ويبلغ حجم المساعدات المتوفرة لدى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أكثر من 25 ألف طن من المواد الغذائية الأساسية، وفقا للشبلي الذي بين أنّه يتوفر لدى الهيئة الخيرية أكثر من 20 ألف طن من المواد الإغاثية، بالإضافة إلى أكثر من 15 ألف طن من المواد الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية.
وأكّد أن مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ممتلئة بمختلف المواد الغذائية والإغاثية والطبية، بفضل التبرعات الشعبية من الأفراد والشركات والجمعيات المحلية، إضافة إلى الاتفاقيات الموقّعة مع شركاء دوليين.
وأشار إلى وجود كميات إضافية من المواد المجمّعة في مستودعات المتبرعين والشركاء المحليين والدوليين، ما يعزز من قدرة الأردن على الاستمرار في تدفق المساعدات.
ودعا الشبلي، المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود وتسهيل دخول المساعدات عبر جميع المعابر، باعتبارها استجابة إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل


