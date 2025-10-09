ولي العهد يلتقي في باريس المدير العام المنتخب لمنظمة اليونسكو

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد في باريس، اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وهنأ سمو ولي العهد، خلال اللقاء، العناني بمناسبة تصويت أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة على مقترح توليه منصب المدير العام لليونسكو، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح.

وأكد سموه حرص الأردن على مواصلة التعاون مع المنظمة في المجالات العلمية والحفاظ على التراث الثقافي والإنساني، مثمنا دعم المنظمة للمملكة في مجالات التراث المادي وغير المادي والتعليم وتمكين الشباب.

وبالحديث عن القدس، شدد سمو ولي العهد على أهمية دور اليونسكو في الحفاظ على الوضع القائم في المدينة القديمة وأسوارها، كونها مسجلة، بطلب أردني، على قائمة التراث العالمي والتراث العالمي المهدد بالخطر.

ولفت سموه إلى ضرورة العمل على تنفيذ قرارات اليونسكو التي تحث وبشدة على حماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية الأصيلة للقدس والمقدسات، خاصة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس لانتهاكات غير مسبوقة.

وجدد سمو ولي العهد التأكيد على أن الأردن مستمر بدوره التاريخي والديني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية الأردنية الكثيفة بالتنسيق مع دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة لهذه الغاية.

وأعرب سموه عن حرص الأردن على الحفاظ على المواقع الأردنية المدرجة على قائمة التراث العالمي، لافتا إلى انضمام محميتي عجلون واليرموك لشبكة المحميات الحيوية العالمية لليونسكو أخيرا.

وبحث اللقاء سير العمل لإدراج محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث العالمي، إضافة إلى جهود الأردن لتطوير التعليم المهني والتقني.