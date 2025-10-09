رئيس عمّان الأهلية يلتقي الطبيبين مصالحة وصبح المبتعثين لجامعة مانشستر بعد حصولهما على الماجستير

وطنا اليوم:التقى رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالطبيبين عمر ثروت المصالحة ومحمد يوسف صبح من كلية طب الأسنان، بعد عودتهما من المملكة المتحدة عقب حصولهما على درجة الماجستير في تخصص التركيبات السنية من جامعة مانشستر، وذلك ضمن برنامج الابتعاث الذي تنفذه الجامعة لتأهيل كوادرها الأكاديمية في مختلف الجامعات العالمية.

وأعرب رئيس الجامعة خلال اللقاء عن اعتزازه بإنجاز الطبيبين وتميّزهما الأكاديمي، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على الاستثمار في الكفاءات البشرية ودعم أعضاء الهيئة التدريسية لتطوير قدراتهم العلمية والبحثية.

كما التحق الطبيبان المصالحة وصبح ضمن الهيئة التدريسية في كلية طب الأسنان بجامعة عمّان الأهلية، للمساهمة في نقل خبراتهما الأكاديمية إلى الطلبة وتعزيز جودة التعليم والتدريب في الكلية.