عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الحقوقية رين كوليكتيف

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية مذكرة تفاهم مع المنظمة الحقوقية ” رين كوليكتيف المحدودة “، بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وبناء شراكات فاعلة تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.

ووقّع المذكرة عن الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية /عميد كلية طب الأسنان، وعن المنظمة جيسون بوب المؤسس والمدير التنفيذي، وذلك بحضور عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أسيد ذنيبات والدكتور حمزة العيايدة مساعد العميد للدراسات العليا.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من الواجب الوطني والإنساني، وتجسيداً لالتزام جامعة عمان الأهلية بمسؤوليتها المجتمعية في مواجهة التحديات الإنسانية، إذ تهدف إلى بناء تعاون قائم على الاحترام المتبادل والمهنية والأخلاق، وسد الفجوات المعرفية والعملية من خلال تكامل الخبرة الأكاديمية والجهود الميدانية.

وأكد حمدان أن هذه المذكرة تجسد التزام الجامعة بدورها الإنساني والمجتمعي في نشر الوعي ومكافحة الظواهر السلبية.

فيما أعرب المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة رين كوليكتيف جيسون بوب عن اعتزازه بالتعاون مع الجامعة، مشيدًا بجهودها الأكاديمية والمجتمعية في دعم القضايا الإنسانية.

وتركز المذكرة على العمل المشترك لحماية كرامة الأفراد والوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر، عبر إطلاق برامج تدريبية وبحوث تطبيقية وحملات توعوية تهدف إلى تمكين المجتمع ودعم الضحايا وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.