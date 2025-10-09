بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا تنظّم ملتقى خريجيها وتحتفي بإنجازاتهم

9 أكتوبر 2025
كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا تنظّم ملتقى خريجيها وتحتفي بإنجازاتهم

وطنا اليوم:نظّمت عمادة شؤون الطلبة، بالتعاون مع كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا، ملتقى خريجي الكلية بمشاركة واسعة من خريجي مختلف الدفعات، وبحضور أعضاء الهيئة التدريسية وعدد من الشخصيات الأكاديمية البارزة.
وافتتحت عميدة الكلية بالوكالة، الدكتورة مي النشاشيبي، فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية عبّرت فيها عن سعادتها بلقاء الخريجين مجددًا في رحاب الجامعة، مؤكدةً أهمية بناء جسور التواصل المستمر معهم، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في دعم العملية التعليمية وتعزيز قدرات الطلبة.
كما رحّب عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح بالحضور، مشيدًا بالإنجازات المتميزة التي حققها خريجو الكلية على المستويين المحلي والدولي، ومؤكدًا أن الكلية تفخر بخريجيها وتعتبرهم شركاء في مسيرتها نحو التطوير والتقدّم.
وشهد الملتقى مشاركات مميزة من عدد من الخريجين، حيث استعرض الخريج سليمان البطاط تجربته العملية ونجاحه في العمل خارج البلاد في مجال تخصصه، مؤكدًا أهمية الكفاءة الأكاديمية والمهارات التطبيقية التي اكتسبها خلال دراسته الجامعية. كما قدّم الخريج خليل الأستاذ عرضًا تقديميًا حول مشروعه الريادي، مستعرضًا مراحل تطويره والتحديات التي واجهها.
كما شارك عدد آخر من الخريجين في استعراض تجاربهم المهنية ومبادراتهم المتنوعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ما أضفى على الملتقى طابعًا ثريًا بالتجارب الملهمة والواقعية.
وتخلل الملتقى جلسة حوارية مفتوحة جمعت بين الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية، ناقشوا خلالها سبل تطوير البرامج الأكاديمية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل.
ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الكلية لتعزيز روابطها مع خريجيها، وترسيخ مفهوم الشراكة المستدامة بين المؤسسة التعليمية وخريجيها في مسيرة التقدم والعطاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025