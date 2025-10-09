انتصرت المبادرة .. وعلّق الوزير الجرس

بقلم: المحامي حسين أحمد الضمور

لقد انتصرت مبادرة معالي وزير الداخلية، وانتصر معها صوت العقل والحكمة.

فمن خلال الكم الهائل من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، لمسنا بوضوح أن الشعب الأردني كان ينتظر مثل هذه الخطوة منذ زمن، خطوة تُعيد ترتيب أولوياتنا الاجتماعية وتخفّف عن كاهل الناس في الأفراح والأتراح.

نعم… كان الجميع يتساءل: من يعلّق الجرس؟

وها هو وزير الداخلية يعلّقه بشجاعة، ليحول الفكرة إلى إرادة شعبية تسعى للتكافل لا للتفاخر، وللتيسير لا للتعسير.

لقد أدرك الناس اليوم من خلال هذه المبادرة من هم المتكسبون من معاناة الآخرين، أولئك الذين جعلوا من المناسبات الاجتماعية عبئًا اقتصاديًا لا يُحتمل.

لكن الإيجابية الأكبر في هذه المبادرة تكمن في جوهرها الإنساني، إذ تُعيد للمجتمع معناه الحقيقي في التعاون والتراحم، وتمنحنا جميعًا درسًا بأن البساطة ليست فقرًا، بل رفعةٌ وكرامةٌ وتوازن اجتماعي.

إن التخفيف من أعباء الزواج والعزاء ليس مجرد قرارٍ إداري، بل هو خطوة إصلاحٍ اجتماعي تسهم في إعادة ترميم منظومة القيم الأردنية الأصيلة، تلك التي تُعلي من شأن الإنسان لا المظاهر، ومن قيمة الموقف لا الماديات.