قد يتوقف العذاب ولكن الألم باق

د. رلى الحروب

‏لن ننسى ما حيينا مذبحة العصر

‏لن ننسى ما حيينا من شاركوا ومن دعموا ومن تواطؤوا ومن تخاذلوا

‏الان تبدأ معارك جديدة:

‏الإغاثة

‏الإعمار وازالة الركام والنفايات

‏البحث عن رفات المفقودين ودفنهم

‏توفير سبل الحياة من ماء وكهرباء ووقود ومستشفيات ومساكن ومدارس لا سيما وأننا على اعتاب الشتاء

توفير المعونات النقدية لأهل القطاع إلى حين توفير فرص العمل بعد اعادة الحياة إلى وضع شبه طبيعي

‏اعادة تأهيل المصابين ورعاية الايتام

‏الاستقلال والتحرر

لأننا لن نقبل باقل من دولة عاصمتها القدس بعد هذا الكم الهائل من المعاناة والدم المراق والخراب

والسؤال الذي يبقى عالقا:

هل نحن امام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار ام ان نتنياهو سيكرر فعلته كما حدث مع الاتفاق الاول حين رفض الدخول في مباحثات المرحلة الثانية وواصل حربه؟!