الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي ونبارك فوزه بجائزة نوبل للكيمياء

وطنا اليوم:أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن فخره واعتزاه بفوز العالم الأردني عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء.

وكتب جلالته عبر منصة (اكس):”نفخر ونعتز بالعالم الأردني البروفيسور عمر ياغي، ونبارك له وللأردن فوزه بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025″.

وأضاف: “هذا الإنجاز فخر جديد يضاف إلى سجل الأردنيين المشرف في مختلف الميادين حول العالم، ويثبت أن الأردني قادر على إحداث الفارق أينما تواجد”.