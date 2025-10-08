بنك القاهرة عمان
الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي ونبارك فوزه بجائزة نوبل للكيمياء

8 أكتوبر 2025
الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي ونبارك فوزه بجائزة نوبل للكيمياء

وطنا اليوم:أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن فخره واعتزاه بفوز العالم الأردني عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء.
وكتب جلالته عبر منصة (اكس):”نفخر ونعتز بالعالم الأردني البروفيسور عمر ياغي، ونبارك له وللأردن فوزه بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025″.
وأضاف: “هذا الإنجاز فخر جديد يضاف إلى سجل الأردنيين المشرف في مختلف الميادين حول العالم، ويثبت أن الأردني قادر على إحداث الفارق أينما تواجد”.


