بالشراكة بين أورنج الأردن والتعاون الدولي الألماني تخريج وتمكين 100 ريادي من برنامج “Finance Forward”

وطنا اليوم:احتفلت أورنج الأردن، بحضور نائب سفير مملكة هولندا في الأردن، بير ديفريس، باختتام برنامج Finance Forward المنفذ من قبل مشروع “مناهج مبتكرة للشمول المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن (I-FIN)”، بالنيابة عن التعاون الدولي الألماني (GIZ)، وبدعم من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبمساهمة من المملكة الهولندية، وذلك من خلال BIG by Orange التابع لمركز أورنج الرقمي.

وهدف هذا المشروع إلى تعزيز الثقافة المالية ومهارات الإدارة لدى الرياديين، حيث شمل رواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، وشارك فيه 100 ريادي من خمس محافظات وهي عمّان، إربد، الزرقاء، الكرك، والعقبة، والذي استمر على مدار ثمانية أشهر.

وتضمن المشروع برنامج متكامل مكون من 10 محاور تدريبية أساسية شملت إعداد الميزانيات والتخطيط المالي، إدارة التدفق النقدي، الوصول إلى التمويل، حلول الادخار والتأمين، فهم احتياجات الزبائن، استراتيجيات دخول السوق، إعداد خطط الأعمال والإدارة الاستراتيجية، إدارة الدفاتر المالية وأفضل الممارسات المحاسبية مثل نظام الضرائب والفوترة، إدارة المخاطر والمرونة المالية، التشبيك والاستعداد للاستثمار.

وأعربت أورنج الأردن، عن اعتزازها بشراكتها الممتدة مع التعاون الدولي الألماني (GIZ)، والتي تجسدت في مشروع يعزز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، من خلال تمكين الشركات الناشئة وتزويدها بالمعرفة والمهارات في الإدارة والثقافة المالية، بما يهيئ الرياديين للنمو والاستدامة وتحقيق أثر اقتصادي وإيجابي على المجتمع محلياً وإقليمياً. ويعكس إلتزام أورنج بالوعود وتحقيقها بطريقة مسؤولة وأخلاقية.

ومن جهته أكد التعاون الدولي الألماني من خلال مشروعه مناهج مبتكرة للشمول المالي، أن الثقافة المالية تعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال تعاوننا مع أورنج الأردن، نفخر بدعم روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة في جميع أنحاء المملكة، وتمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للنمو وابتكار فرص عمل مستدامة في الأردن.

ومن الجدير بالذكر أن دور أورنج لم يقتصر على تقديم المحاور التدريبية فقط، بل حرصت على تعزيز المشروع من خلال إشراك شركائها الاستراتيجيين، مثل كابيتال بنك، لتقديم خبرات للمشاركين في القطاع المالي، مما أتاح للرياديين فرصة الاستفادة من تجارب حقيقية وعملية. كما تم ربطهم بقصص نجاح ملهمة في عالم الريادة، إلى جانب تعريفهم بحلول الدفع الإلكترونية، ومنها محفظةOrange Money ، والتي تشكّل أداة فعالة لدعم نمو أعمالهم وتسهيل معاملاتهم المالية.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo