قسم التسويق الرقمي في جامعة البترا يحصل على الاعتماد الدولي الكندي

وطنا اليوم:حصل قسم التسويق الرقمي في كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة البترا على الاعتماد الدولي الكندي (IIMP) لعام 2025، والممنوح من المنظمة الدولية للتسويق المهني، ليُضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الاعتمادات المحلية والدولية التي حققتها الكلية.

ويُعد هذا الاعتماد امتدادًا لنجاح الكلية في الحصول سابقًا على الاعتماد ذاته لبرنامج التسويق للأعوام 2021 – 2024، مما يعكس استمرارية التميز الأكاديمي والالتزام بالمعايير العالمية في برامجها التعليمية.

وتقوم هيئة الاعتماد الكندي بمراجعة الخطط الدراسية سنويًا، للتأكد من توافقها مع مخرجات التعلم العالمية في تخصصات التسويق، وهو ما يجعل حصول قسم التسويق الرقمي على هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام الجامعة بأعلى معايير الجودة الأكاديمية.

ويتميز هذا الاعتماد بتوفير منح للطلبة لاستكمال متطلبات الحصول على الشهادة المهنية، إضافة إلى إتاحة المشاركة في المسابقات الدولية التي تنظمها الهيئة، مما يسهم في تعزيز فرص خريجي القسم في سوق العمل الإقليمي والدولي.

ويُشكل هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى سجل جامعة البترا الحافل بالاعتمادات الأكاديمية المرموقة، ويعكس سعيها الدائم إلى رفع كفاءة برامجها التعليمية وتعزيز مكانتها العلمية على المستويين المحلي والدولي.