بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

قسم التسويق الرقمي في جامعة البترا يحصل على الاعتماد الدولي الكندي

8 أكتوبر 2025
قسم التسويق الرقمي في جامعة البترا يحصل على الاعتماد الدولي الكندي

وطنا اليوم:حصل قسم التسويق الرقمي في كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة البترا على الاعتماد الدولي الكندي (IIMP) لعام 2025، والممنوح من المنظمة الدولية للتسويق المهني، ليُضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الاعتمادات المحلية والدولية التي حققتها الكلية.

ويُعد هذا الاعتماد امتدادًا لنجاح الكلية في الحصول سابقًا على الاعتماد ذاته لبرنامج التسويق للأعوام 2021 – 2024، مما يعكس استمرارية التميز الأكاديمي والالتزام بالمعايير العالمية في برامجها التعليمية.

وتقوم هيئة الاعتماد الكندي بمراجعة الخطط الدراسية سنويًا، للتأكد من توافقها مع مخرجات التعلم العالمية في تخصصات التسويق، وهو ما يجعل حصول قسم التسويق الرقمي على هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام الجامعة بأعلى معايير الجودة الأكاديمية.

ويتميز هذا الاعتماد بتوفير منح للطلبة لاستكمال متطلبات الحصول على الشهادة المهنية، إضافة إلى إتاحة المشاركة في المسابقات الدولية التي تنظمها الهيئة، مما يسهم في تعزيز فرص خريجي القسم في سوق العمل الإقليمي والدولي.

ويُشكل هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى سجل جامعة البترا الحافل بالاعتمادات الأكاديمية المرموقة، ويعكس سعيها الدائم إلى رفع كفاءة برامجها التعليمية وتعزيز مكانتها العلمية على المستويين المحلي والدولي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025