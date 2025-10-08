وزارة الزراعة تعيد فتح منشآت تصدير الأغنام الى السعودية

وطنا اليوم:أعلن وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات عن إعادة فتح المنشآت المعدة لتصدير الأغنام إلى السعودية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب السعودي على بروتوكول فني خاص لتنظيم عملية التصدير و فتح المنشآت على منصة إنماء السعودية لاستئناف عمليات التصدير منها وفقاً للبروتوكول المتفق عليه.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام التام بأحكام البروتوكول والتعليمات الفنية والصحية المعتمدة، بما يضمن استمرارية عملية التصدير ويعزز الثقة بالمنتج الحيواني في الأسواق الخارجية.

وأعربت عن تقديرها للتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مثمنة الجهود المشتركة التي تعكس عمق العلاقات والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية والبيطرية