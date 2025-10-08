ناشرو المواقع إلاخبارية الإلكترونية يطالبون الحكومة بمساواتهم في الاعلانات مع الصحف اليومية

وطنا اليوم:دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المحترم

تحية طيبة وبعد،

نحن ناشري المواقع الإخبارية الأردنية الموقعين ادناه ، إذ نُخاطب دولتكم اليوم، فإننا نخاطب رجل الدولة والإدارة الذي خبر مؤسسات الوطن ويدرك عمق التحديات التي تمر بها البلاد، كما ندرك نحن مسؤوليتنا الوطنية والإعلامية في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب وحدة الموقف، وتكاتف الكلمة، وثبات البوصلة باتجاه المصلحة العليا للدولة الأردنية.

دولة الرئيس:

إن المواقع الإخبارية الأردنية لم تعد مجرد منصات رقمية لبثّ الأخبار، بل هي جزء أصيل من منظومة الإعلام الوطني، وجندي في ميدان المعركة الإعلامية التي تخوضها الدولة يوميًا في مواجهة حملات التضليل والتشويه، دفاعًا عن صورة الأردن وهيبته ومؤسساته.

هذه المواقع كانت وما زالت خط الدفاع الأول عن الوطن في الفضاء الإلكتروني، تُعبّر عن نبض الشارع بمسؤولية، وتنقل صوت الدولة بوعي، وتواجه الشائعات بالحقيقة، وتُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واليوم، ومع الرسوم التي فرضتها نقابة الصحفيين على المواقع الإخبارية الإلكترونية، وما يتبع ذلك من تضييق محكم على المواقع الاخبارية، نرى أن المشهد الإعلامي يقف على أعتاب أزمة صامتة قد تتطور وتلحق ضرراً فادحاً بمؤسساتنا الاعلامية، ما لم يتم التعامل معها بحكمة وحصافة.

دولة الرئيس:

إننا نؤكد أن المواقع الإخبارية شركات إعلامية مرخّصة رسميًا وتخضع لقانون المطبوعات والنشر، وتحصل على تراخيصها من هيئة الاعلام ، وتعمل تحت مظلة القوانين والتشريعات الاردنية النافذة. كما أنها تعمل بجهود ذاتية وإمكانات محدودة، ولم تتلقّ أي دعم مادي أو فني من اي جهة كانت، وتعمل بقوة الدفع الذاتي وتُسهم في المشهد الوطني بما تملك من إرادة وانتماء، وتُوفّر فرص عمل لعشرات الصحفيين الشباب والمصورين والمحررين، وتُشكّل رافدًا حقيقيًا للأمن الإعلامي والاجتماعي والاقتصادي في آنٍ واحد.

وعليه يا دولة الرئيس،

فإننا نطالب حكومتكم الموقرة مساواة المواقع الإخبارية بوسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة الأخرى، في ما يتعلق بالإعلانات الحكومية وإعلانات العطاءات والإعلانات القضائية، الأمر الذي بات اليوم ضرورة وطنية ملحّة، فهذه المواقع، التي تواصل عملها بمسؤولية رغم محدودية مواردها، تحتاج إلى عدالة الحكومة في توزيع الدعم والإعلانات الرسمية، لتتمكن من مواصلة رسالتها الإعلامية والوطنية، والاستمرار في أداء دورها المهني بكل استقلالية وقدرة مالية ذاتية، بعيدًا عن الضغوط والتحديات التي تواجهها.

إن تمكين الإعلام الإلكتروني من موارد عادلة لا يُعدّ منّة، بل استثمارًا في أحد أهم أذرع الدولة في معركة الوعي والدفاع عن الحقيقة، ودعماً لصوت الأردن في الداخل والخارج، كي تبقى الكلمة الحرة درعًا للوطن لا عبئًا عليه.

ودولتكم،

نثق أنكم تدركون بأن الإعلام الحر المسؤول، ركيزة من ركائز الأمن الوطني، لذا، نطالب بتدخلكم الحكيم، بما يضمن استمرار المواقع الإخبارية في أداء رسالتها المهنية، مثلما نثق أنكم خير من يعلم أن المعركة اليوم ليست فقط على الحدود، بل أيضًا في الفضاء الإلكتروني، حيث تُصنع الرواية وتُوجّه العقول، وإن المواقع الإخبارية الأردنية، التي ترفع راية الحقيقة وتدافع عن الوطن في وجه كل حملات التشويه، تستحق أن تجد منكم قرارًا عادلًا يُعيد التوازن إلى المشهد، ويؤكد أن الحكومة تقف إلى جانب الإعلام الوطني لا في مواجهته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

ناشرو ورؤساء تحرير المواقع الإخبارية الأردنية

المواقع الاخباريه

١- جو٢٤

٢-رؤيا نيوز

٣-افاق نيوز

٤-عكاظ نيوز

٥-عمان نت

٦- المركب الإخباري

٧-المرفأ نيوز

٨- البلقاء اليوم

٩- جوهرة العرب

١٠- الرعد نيوز

١١-وكالة حصاد الاخباريه

١٢- الجسر

١٣-الشعب نيوز

١٤- الطليعة نيوز

١٥- كرمالكم الإلكتروني

١٦- شوفي نيوز

١٧- ديرتنا

١٨- وطنا اليوم

١٩- بلكي

٢٠- الناس الاخبارية

٢١- الصنارة نيوز

٢٢- قناة سما الأردن الفضائية

٢٣- سواليف الإخباري

٢٤- الاول نيوز

٢٥- عرمرم

٢٦- نبأ الأردن

٢٧- القلعه نيوز

٢٨- الرقيب الدولي الإخباري

٢٩- سباي سات الاخباري

٣٠- محليات اليوم الاخباري

٣١- اخبارنا

٣٢- الرمثا

٣٣- نيروز الاخباريه

٣٤- زاد الأردن

٣٥- وكالة كرم الاخباريه

٣٦- جبال البلقاء الإخباري

٣٧- القبة نيوز

٣٨- الشعب نيوز

٣٩- صراحة نيوز

٤٠- وكالة انباء رم

٤١- الرأي نيوز

٤٢- كل الأردن

٤٣- سرايا

٤٤- اللحظة الاخباريه

٤٥- حرير

٤٦- عمان الان

٤٧- احداث اليوم

٤٨- كنانه نيوز

٤٩- مؤاب الإخباري

٥٠- العراب نيوز

٥١- أنباء الوطن

٥٢- نبراس