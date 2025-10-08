بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

السيسي يدعو ترمب لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مصر

8 أكتوبر 2025
السيسي يدعو ترمب لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مصر

وطنا اليوم:في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس تفاؤلاً بالتوصل إلى اتفاق وشيك، وجه الرئيس المصري، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيارة مصر، وذلك لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في حال التوصل إليه.
وشدد الرئيس المصري في الوقت ذاته على ضرورة “انتهاز الفرصة” الحالية والحرص على إنجاح المفاوضات الجارية في مدينة شرم الشيخ.
قال الرئيس المصري في تصريحه: “أدعو الرئيس ترمب إلى زيارة مصر لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار حال التوصل إليه”.
وفي تأكيد على أهمية المحادثات الجارية، أكد الرئيس المصري أنه “يجب انتهاز الفرصة والحرص على إنجاح مفاوضات شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة”.
وقال السيسي، إن “هناك جهودًا تُبذل الآن من جانب مصر وعدد من الأطراف الدولية، بينها وفود مصرية وقطرية وأمريكية، إضافة إلى مبعوثين إسرائيليين”، مشيرًا إلى أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل وفده إلى شرم الشيخ، وقد وصلوا أمس برسالة قوية تدعو إلى إنهاء الحرب”.
وأضاف : “الكلام الذي وصلني مشجع جدًا، وأعلنه أمام الجميع لأن مصر كانت حريصة طوال عامين على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية”، موضحًا أن مصر “تدعم أي جهد مخلص لتحقيق السلام وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025