السيسي يدعو ترمب لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مصر

وطنا اليوم:في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس تفاؤلاً بالتوصل إلى اتفاق وشيك، وجه الرئيس المصري، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيارة مصر، وذلك لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في حال التوصل إليه.

وشدد الرئيس المصري في الوقت ذاته على ضرورة “انتهاز الفرصة” الحالية والحرص على إنجاح المفاوضات الجارية في مدينة شرم الشيخ.

قال الرئيس المصري في تصريحه: “أدعو الرئيس ترمب إلى زيارة مصر لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار حال التوصل إليه”.

وفي تأكيد على أهمية المحادثات الجارية، أكد الرئيس المصري أنه “يجب انتهاز الفرصة والحرص على إنجاح مفاوضات شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة”.

وقال السيسي، إن “هناك جهودًا تُبذل الآن من جانب مصر وعدد من الأطراف الدولية، بينها وفود مصرية وقطرية وأمريكية، إضافة إلى مبعوثين إسرائيليين”، مشيرًا إلى أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل وفده إلى شرم الشيخ، وقد وصلوا أمس برسالة قوية تدعو إلى إنهاء الحرب”.

وأضاف : “الكلام الذي وصلني مشجع جدًا، وأعلنه أمام الجميع لأن مصر كانت حريصة طوال عامين على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية”، موضحًا أن مصر “تدعم أي جهد مخلص لتحقيق السلام وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة”.