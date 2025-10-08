بنك القاهرة عمان
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب مواد مخدرة بوساطة مسيّرة

8 أكتوبر 2025
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب مواد مخدرة بوساطة مسيّرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.


