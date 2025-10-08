بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الجمارك: تطبق التحول الالكتروني الشامل لكافة الطلبات والمعاملات الجمركية في جمرك عمان

8 أكتوبر 2025
الجمارك: تطبق التحول الالكتروني الشامل لكافة الطلبات والمعاملات الجمركية في جمرك عمان

وطنا اليوم:أعلن مدير مركز جمرك عمان، العقيد أيهم منصور، بدء تطبيق نظام خدمة الجمهور لاستقبال المعاملات والطلبات إلكترونيًا اعتبارًا من 4 أكتوبر 2025، مؤكدًا وقف التعامل الورقي بشكل كامل وأوضح أن المواطنين لن يحتاجوا إلى مراجعة المركز إلا في حالات الضرورة القصوى.
وبيّن مدير المركز أن تفعيل نظام التراسل الإلكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات سهّل على المواطنين إجراء الاستفسارات والفحوصات الفنية المتعلقة بالمركبات دون الحاجة للتنقل مما وفر الجهد والوقت والتكلفة.
وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية الجديدة مكّنت شركات التخليص وأصحاب المعاملات من التواصل مع المركز وإنجاز معاملاتهم دون الحضور الشخصي وأضاف أن هذا التطور يأتي استكمالًا لمشاريع التحول الرقمي التي تنفذها الجمارك خصوصًا مع تزايد الحاجة للتعامل الإلكتروني في المعاملات المتعلقة بمحركات المركبات.
وأكد أن مركز جمرك عمان بات يعتمد كليًا على الأنظمة الإلكترونية لإنجاز جميع معاملاته بالتعاون مع الجهات الرقابية وإدارة الترخيص ما يعكس التقدم في مسيرة التحول الرقمي الشامل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025