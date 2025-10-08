الجمارك: تطبق التحول الالكتروني الشامل لكافة الطلبات والمعاملات الجمركية في جمرك عمان

وطنا اليوم:أعلن مدير مركز جمرك عمان، العقيد أيهم منصور، بدء تطبيق نظام خدمة الجمهور لاستقبال المعاملات والطلبات إلكترونيًا اعتبارًا من 4 أكتوبر 2025، مؤكدًا وقف التعامل الورقي بشكل كامل وأوضح أن المواطنين لن يحتاجوا إلى مراجعة المركز إلا في حالات الضرورة القصوى.

وبيّن مدير المركز أن تفعيل نظام التراسل الإلكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات سهّل على المواطنين إجراء الاستفسارات والفحوصات الفنية المتعلقة بالمركبات دون الحاجة للتنقل مما وفر الجهد والوقت والتكلفة.

وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية الجديدة مكّنت شركات التخليص وأصحاب المعاملات من التواصل مع المركز وإنجاز معاملاتهم دون الحضور الشخصي وأضاف أن هذا التطور يأتي استكمالًا لمشاريع التحول الرقمي التي تنفذها الجمارك خصوصًا مع تزايد الحاجة للتعامل الإلكتروني في المعاملات المتعلقة بمحركات المركبات.

وأكد أن مركز جمرك عمان بات يعتمد كليًا على الأنظمة الإلكترونية لإنجاز جميع معاملاته بالتعاون مع الجهات الرقابية وإدارة الترخيص ما يعكس التقدم في مسيرة التحول الرقمي الشامل.