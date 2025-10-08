18 موقعا مقترحا في عمّان لتنفيذ مشروع الوحدات الصحية الذكية

وطنا اليوم:اقترحت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، بالشراكة مع أمانة عمّان الكبرى، 18موقعا في مناطق حيوية، تجارية وسياحية في العاصمة، لتنفيذ مشروع الوحدات الصحية الذكية، لتلبية الحاجة المتزايدة لخدمات المرافق العامة عالية الجودة.

وبموجب هذه الفرصة الاستثمارية، سيقوم من تُحال عليه الفرصة الاستثمارية (المستثمر) بتوريد الوحدات وتشغيلها وإدارتها وصيانتها طوال فترة الاتفاقية التي سيتم إبرامها معه لاحقا لمدة 5 سنوات، وفقا لشروط هذه الفرصة، على أن يتم تقديم عرض فني ومالي للتنافس على هذه الفرصة.

وتتيح هذه الفرصة، إضافة أكشاك قهوة أو ماكينات بيع ذاتية مدمجة في جسم الوحدة الصحية، حسب طبيعة الموقع وبما يتوافق مع تعليمات وشروط وأحكام هذه الفرصة، بهدف تعزيز تجربة المستخدم وتحقيق قيمة مضافة للمشروع.

وحددت الشركة، وفق العطاء ، 9 مواقع لنموذج الوحدتين الصحية مع آلية البيع الذاتي، وهي مناطق: (تلاع العلي: نهاية أسواق السلطان، جبل اللويبدة: قرب دوار باريس، جبل عمّان: بجانب كوخ الشرطة السياحي، المدينة الرياضية: موقف الحافلات، الجبيهة: موقف حافلات البوابة الرئيسة للجامعة الأردنية، العبدلي: تقاطع دوار الداخلية، المحطة: جسر المربط، ماركا: محطة جامعة البلقاء التطبيقية، الجبيهة 2: موقف بوابة مستشفى الجامعة).

أما النموذج الثاني المكون من وحدتين صحيتين إضافة إلى كشك، هي 9 مناطق تشمل: (موقعين في طارق: قرب مجمع الشمال وفي سوق طبربور، الجاردنز: بداية سوق الجاردنز، جبل الحسين: مقابل جبري، وسط البلد: قرب مكتبة الأمانة، المدينة الرياضية: قرب تقاطع الصحافة، موقعين في صويلح: قرب سامح مول وفي محطة صويلح، الجبيهة: موقف الدوريات).

وأشار العطاء إلى نموذج ثالث لـ 6 وحدات صحية أخرى متنقلة يتم تسليمها إلى أمانة عمّان الكبرى.

ويلتزم المستثمر بتطوير واجهة مستخدم رقمية حديثة تتيح للمستخدمين معرفة مواقع الوحدات الصحية المتوفرة وأوقات التشغيل، الدفع الإلكتروني، إرسال الملاحظات والشكاوى، وتتبع نظافة الوحدة أو مستوى الخدمة في الوقت الفعلي.

وستمنح الشركة المستثمر فترة سماح من دفع بدل الإيجار لمدة 3 أشهر من تاريخ النفاذ، فيما أشارت إلى أن الحد الأدنى المقبول عرضه من المشارك كبدل إيجار سنوي هو 15 ألف دينار سنوي لكل المواقع ضمن المشروع.

كما بينت أن الحد الأعلى المقبول عرضه كتعرفة بدل استخدام الوحدات الصحية الذكية هو ربع دينار أردني لمرة واحدة.

وتتمثل أهمية المشروع في توفير أنظمة تنظيف وتعقيم ذاتي تضمن بقاء المرافق نظيفة طوال اليوم، وتوفير الخدمة لمرتادي المدينة خاصة للسياح وكبار السن والأطفال، وتقديم تصاميم مريحة ومتاحة لذوي الإعاقة، وتقليل الأثر البيئي، وأنظمة ذكية لاستخدام كميات مياه أقل، وإضاءة موفرة للطاقة تعمل بالحركة أو الطاقة الشمسية، وتعزيز صورة المدينة السياحية، وجذب المزيد من الزوار وإطالة مدة بقائهم في مراكز المدن.

وقالت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، إنه يمكن للمستثمرين الراغبين بالمشاركة في هذه الفرصة تقديم العروض إلى الشركة في موعد أقصاه الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس 13 تشرين الثاني المقبل.