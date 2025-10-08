بنك القاهرة عمان
ضربة أميركية دقيقة في سوريا.. مقتل العقل الخفي للقاعدة

8 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء الثلاثاء، أنها نفذت ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل مخطط هجمات رفيع المستوى مرتبط بتنظيم القاعدة.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في بيان على منصة “إكس”، أن قواتها نفذت ضربة دقيقة في سوريا بتاريخ 2 أكتوبر، أسفرت عن مقتل محمد عبد الوهاب الأحمد، الذي يعد مخطط هجمات رفيع المستوى وعضوا في جماعة أنصار الإسلام، وهي جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأكدت القيادة المركزية أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستهداف القيادات الإرهابية وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي والمصالح الأميركية.
ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، قوله: “تبقى القوات الأميركية في الشرق الأوسط على استعداد دائم لتعطيل وهزيمة جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات”.
وأضاف كوبر أن القوات الأميركية ستواصل الدفاع عن الوطن وحماية المقاتلين والحلفاء والشركاء في المنطقة وخارجها.
وتأتي العملية في وقت تؤكد فيه واشنطن أنها تكثف ضرباتها ضد قيادات القاعدة وتنظيمات متحالفة معها في سوريا والعراق، لمنع إعادة بناء شبكاتها بعد تراجع نفوذها في السنوات الأخيرة


