د.طوقان يشكر السفير الأردني في لندن

وطنا اليوم:استقبل السفير الأردني لدى المملكة المتحدة ، منار الدباس في مقر السفارة الأردنية بلندن د.مهندس عبد الفتاح طوقان و نجله ناصر طوقان المقيم في لندن اليوم صباح الثلاثاء حيث قدم د.طوقان الشكر لسعادة السفير وطاقم السفارة على الرعاية و الاهتمام الكبير الذي قدمه السفير للسيدة ماريا زوجة ناصر طوقان اثناء تواجدها بالمستشفى في لندن . واكد د. طوقان ان السفارة وجهازها العامل يحرصون على تقديم الرعاية و الاهتمام و التمكين للجالية الأردنية في لندن وحسب توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ضمن رؤيته الشمولية وجل اهتمامه بأبناء و بنات الأردن والجاليات الأردنية في خارج البلاد وتقديم الرعاية للمواطنيين الأردنيين .