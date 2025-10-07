بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار الناس

د.طوقان يشكر السفير الأردني في لندن

دقيقة واحدة ago
د.طوقان يشكر السفير الأردني في لندن

وطنا اليوم:استقبل السفير الأردني لدى المملكة المتحدة ، منار الدباس في مقر السفارة الأردنية بلندن د.مهندس عبد الفتاح طوقان و نجله ناصر طوقان المقيم في لندن اليوم صباح الثلاثاء حيث قدم د.طوقان الشكر لسعادة السفير وطاقم السفارة على الرعاية و الاهتمام الكبير الذي قدمه السفير للسيدة ماريا زوجة ناصر طوقان اثناء تواجدها بالمستشفى في لندن . واكد د. طوقان ان السفارة وجهازها العامل يحرصون على تقديم الرعاية و الاهتمام و التمكين للجالية الأردنية في لندن وحسب توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ضمن رؤيته الشمولية وجل اهتمامه بأبناء و بنات الأردن والجاليات الأردنية في خارج البلاد وتقديم الرعاية للمواطنيين الأردنيين .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:18

لأول مرة في سابقة قضائية .. السجن لـ 4 سيدات اعتدين على فتاتين بـ مشرط في مأدبا

19:14

اللواء الحنيطي يؤكد سعي الجيش لتوظيف التكنولوجيا الحديثة للدفاع عن الحدود

19:10

الملك وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا أبرز مستجدات المنطقة

19:07

الملك يلتقي العاهل السويدي في ستوكهولم

19:05

ولي العهد يبدأ الأربعاء زيارتين إلى فرنسا وبريطانيا

19:04

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي النوافعة ورمضان وإسعيفان والموصلي

19:03

الملك يزور شركة ساب المختصة في الصناعات العسكرية

16:54

الملك يلتقي رئيس الوزراء السويدي ويؤكد على أهمية توسيع التعاون بين البلدين

16:45

عامان من: الإبادة والرمادة والادانة

16:42

الجيش: سقوط شظايا جسم متفجر في العقبة دون إصابات

16:37

الداخلية تعرض مبادرة: تقليل المهور ولا سياسيين في الجاهات والعزاء ليوم واحد

16:33

افتتاح المؤتمر السنوي لمخططي حفلات الزفاف في العقبة

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025