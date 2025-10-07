بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

اللواء الحنيطي يؤكد سعي الجيش لتوظيف التكنولوجيا الحديثة للدفاع عن الحدود

دقيقة واحدة ago
اللواء الحنيطي يؤكد سعي الجيش لتوظيف التكنولوجيا الحديثة للدفاع عن الحدود

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء قيادة المنطقة العسكرية الشرقية وكان في استقباله قائد المنطقة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة حول مهام وواجبات المنطقة وأبرز البرامج العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، وسير العمل في الخطط الهادفة إلى تعزيز الجاهزية لمرتبات المنطقة، بما يسهم في رفع مستوى أداء التشكيلات والوحدات فيها.
كما تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة مجموعة الدفاع الجوي الميداني/5 الملكية إحدى تشكيلات الإسناد في المنطقة، واستمع إلى إيجاز حول عمل المجموعة وأبرز الأجهزة والأسلحة والمعدات التي تستخدمها المجموعة في مهامها.
واطلع اللواء الركن الحنيطي على أحد أنظمة الدفاع الجوي التي أدخلت للعمل حديثاً، بهدف تعزيز منظومة الدفاع الجوي ومواكبة آخر التطورات في البيئة العملياتية، وبما ينسجم مع طبيعة التحديات المحيطة، والتي تمكن المنطقة من تنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.
وثمن رئيس هيئة الأركان المشتركة الدور الكبير والفاعل الذي تبذله مرتبات المنطقة في حماية مقدرات الوطن، من خلال التصدي لمختلف عمليات التسلل والتهريب مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد كافة التشكيلات والوحدات بالأسلحة والمعدات اللازمة إضافة إلى سعيها المستمر في توظيف التكنولوجيا الحديثة للدفاع عن حدود المملكة.
وفي نهاية الزيارة التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة دون رئيس هيئة الأركان كلمة في سجل كبار الزوار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:10

الملك وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا أبرز مستجدات المنطقة

19:07

الملك يلتقي العاهل السويدي في ستوكهولم

19:05

ولي العهد يبدأ الأربعاء زيارتين إلى فرنسا وبريطانيا

19:04

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي النوافعة ورمضان وإسعيفان والموصلي

19:03

الملك يزور شركة ساب المختصة في الصناعات العسكرية

16:54

الملك يلتقي رئيس الوزراء السويدي ويؤكد على أهمية توسيع التعاون بين البلدين

16:45

عامان من: الإبادة والرمادة والادانة

16:42

الجيش: سقوط شظايا جسم متفجر في العقبة دون إصابات

16:37

الداخلية تعرض مبادرة: تقليل المهور ولا سياسيين في الجاهات والعزاء ليوم واحد

16:33

افتتاح المؤتمر السنوي لمخططي حفلات الزفاف في العقبة

16:32

بالمعلّم تُبنى الأوطان وتُصنع الحضارات

16:12

Orange Jordan Continues to Support Digital Education by Sponsoring the Sumo Robotics Competition for the Fourth Consecutive Year

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025