الجيش: سقوط شظايا جسم متفجر في العقبة دون إصابات

58 ثانية ago
وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن شظايا جسم تفجر جوا سقطت اليوم الثلاثاء في مدينة العقبة.
وقال المصدر إنه لم تقع إية إصابات تذكر، فيما لحقت أضرار مادية بمركبة واحدة.
وأكد المصدر أن الأجهزة المعنية والفرق المختصة من القوات المسلحة والأمن العام تحركت للموقع للتعامل مع الحادثة التي فُتح تحقيق للوقوف على حيثياتها.


