توقيف موظفين اثنين بشركة العقبة للنقل اللوجستي

49 ثانية ago
وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي يعقوب الرواشدة توقيف موظفين اثنين من شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية الاختلاس واستعمال المزور مع العلم وجناية التزوير.
مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أكدّ أن الهيئة كانت أحالت هذه القضية ‏إلى النيابة العامة في وقتٍ سابق للسير بها حسب الأصول.


