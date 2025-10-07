إرادة ملكية سامية بتعيين 39 قاضيا (أسماء)

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (207) لسنة 2025 تاريخ 25/9/2025 والمتضمن الموافقة على تعيين خريجي المعهد القضائي (الفوجــين الثانــي والعشريــن والثالث والعشريــن) المذكورين تالياً قضاة متدرجين في الدرجة السابعة لدى محكمة عمان الابتدائية اعتباراً من تاريخ 21/10/2025:

فيصل مراد طعمه الصبيحي

شاهين اسامه عطا ابو مياله

عروب الحسن احمد علي

محمد نايف يوسف الثوابيه

معن مصطفى فهد الحايك

رند محمد شريف نايف خشاشنه

مراد عدنان محمد البحـيري

احمد عمر سليمان الروسان

الحارث محمد عبد الشياب

حمزه عايد محمد النجار

محمد حسين فلاح الحوامده

عامر محمد حمدى طبيشات

احمد نزار عيسى البدران

يوسف سمير شحده الرجــبي

. السيدة/ ديانا وائل احمد حرز اللـه

سراج الدين محمد عبدالرحمن ابو الحاج

نور صـلاح يوسف ذيـــاب

تولين ماهر جهاد ابو ديه

نور الهدى مروان عبد الحي ابو حامده

محمود احمد عواد القضاه

حمزه جميل عبد المهدي المحادين

اضواء خالد نواف ابو لباد

محمود عبد اللـه احمد ياسين

محمد احمد سالم ابو زيد

بلال يوسف علي الهبارنه

ماويه محمد مصطفى العقاربه

معتصم سلطان عبد اللـه الشايب

عدي محمد خالد عقلات

رزان محمد عبد العزيز الطعاني

حمزه احمد محمود العموش

أنس طارق ضامن المومني

يوسف فائق محمد الطراونه

ثامر صايل صالح الطلافيح

مؤيد ايمن خليل الدبايبه

محمود منــير احمد العساف

احمد راتب سلمان الدبـوش

احمد فايز عبد الهادى الشنيكــات

علاء محمد خليل الرفوع

محمود احمد محمود ابو زريق