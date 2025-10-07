بنك القاهرة عمان
توقيف 46 شخصاً في لندن في أكبر عملية دولية لمكافحة سرقة الهواتف

وطنا اليوم:أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، الاثنين، أنها أوقفت 46 شخصا في إطار عملية لتفكيك شبكة دولية يُشتبه في تهريبها ما يقرب من 40 ألف هاتف مسروق من المملكة المتحدة إلى الصين.
وأشارت الشرطة إلى أن هذه العملية تُعدّ “أكبر” حملة على سرقة الهواتف في العاصمة البريطانية، حيث تُسجل حوادث كثيرة من هذا النوع خصوصا في محيط المعالم السياحية.
بدأت الشرطة تحقيقها في ديسمبر 2024 بعد اكتشاف صندوق يحتوي على حوالي 1000 هاتف “آي فون” معظمها مسروق، بالقرب من مطار هيثرو بلندن، في طريقها إلى هونغ كونغ.
وأوقفت الشرطة 46 شخصا على صلة بهذه العملية، من بينهم 11 شخصا في إطار تحقيق في عصابات إجرامية هاجمت مركبات توصيل تحمل هاتف “آي فون 17” الجديد.
وقال رئيس بلدية لندن صادق خان “هذه بلا شك أكبر عملية من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة”، مضيفا أن الشرطة استهدفت زعماء عصابات التهريب، بالإضافة إلى اللصوص المتورطين في عمليات نشل الهواتف.
وبحسب شرطة العاصمة، سُرق أكثر من 80 ألف هاتف محمول في لندن عام 2024.


