3 علماء في الدوائر الكهربائية يحصدون نوبل للفيزياء

وطنا اليوم:أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الفيزياء لكل من البريطاني جون كلارك، والفرنسي ميشيل هـ. ديفوريت، والأميركي جون م. مارتينيس لما حققوه من اكتشافات فيما يتعلق “بالنفق الميكانيكي الكمي العيني وتكميم الطاقة في الدائرة الكهربائية”.

وينتمي العلماء الثلاثة لجامعة كاليفورنيا، كما أن ديفوريت لها صلة بجامعة يال.

ويعمل ديفوريت ومارتينيس في جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا، بشمال غربي لوس أنجلوس، وكلارك بجامعة كاليفورنيا بيركلي، قريبا من سان فرانسيسكو.

وقالت الأكاديمية في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، “تسمح ميكانيكا الكم للجسيم بالتحرك مباشرة عبر حاجز، باستخدام عملية يطلق عليها النفق”.

وذكر البيان أن أحد الأسئلة الرئيسية في الفيزياء هو الحجم الأقصى لنظام يمكنه أن يظهر تأثيرات ميكانيكا الكم.