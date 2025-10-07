برعاية ولي العهد انطلاق مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا الشهر المقبل

وطنا اليوم _

تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، تنطلق في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني المقبل فعالية مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني (C8 2025)، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، بمشاركة واسعة من قادة الفكر والخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المستقبل.

وتعد الفعالية، التي ستُعقد من 18 وحتى 20 تشرين الثاني 2025، منصة إقليمية متخصصة في الأمن السيبراني، تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن في مجال الأمن السيبراني انسجامًا مع التقدم التكنولوجي المتسارع في تقنيات المستقبل.

وتجمع الفعالية نخبة من صنّاع القرار والخبراء من مختلف القطاعات التقنية لبحث أبرز التوجهات العالمية، واستعراض حلول مبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الرقمية المتطورة.

وتتضمن الفعالية، التي ينظمها المركز الوطني للأمن السيبراني، والمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، وشركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة / سوفكس الأردن، مجموعة من الأنشطة المصاحبة، أبرزها قمة “دوت سايبر” للأمن السيبراني، مسابقة “آرميثون” للأمن السيبراني المخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية، ومعرض مؤتمر الذكاء الاصطناعي في تقنيات الدفاع والأمن السيبراني، إضافة إلى جلسات المحاكاة ومسابقة الاختراق الحي.

وتجسد رعاية سموه للفعالية حرص جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد على دعم الجهود الوطنية في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، وتعزيز حضور الأردن كمحور إقليمي في هذا القطاع الحيوي.