صيدلة فيلادلفيا تشارك بفعاليات المنتدى الشبابي الصيدلاني التخصصي الأول

وطنا اليوم:شاركت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا، ممثلةً بعميدها الدكتور نبيل النمر، بفعاليات المنتدى الشبابي الصيدلاني التخصصي الأول، الذي جاء تحت عنوان:”الصيادلة كقادة في مجال الرعاية الصحية: تخصصات جديدة في العمل”، برعاية المكتب الإقليمي لاتحاد الصيادلة الدولي (EMRpharm-FIP)، وبتنظيم من شركة Dr.Mandala، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ طالبٍ وصيدلاني، وبحضور كليات الصيدلة من مختلف الجامعات الأردنية، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الصيدلانية المتنوعة في الأردن.
واستعرض الدكتور محمد بيان، عضو هيئة التدريس في الكلية، خلال المنتدى، رؤى معمّقة حول آفاق تطوّر مهنة الصيدلة، والدور المحوري الذي يضطلع به الصيادلة في النهوض بأنظمة الرعاية الصحية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في القطاع الصحي محليًا وعالميًا
وجاء المنتدى بهدف تمكين الصيادلة الشباب من التخصص والابتكار، وتعزيز حضورهم المهني والعلمي في مجالات الصيدلة الحديثة، عبر منصات علمية وتطبيقية تجمع بين التأهيل الأكاديمي والممارسة العملية.
وتضمّن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل ناقشت قضايا مهنية معاصرة، وطرحت رؤى تطويرية تسهم في الارتقاء بالقطاع الصيدلاني، وتوسيع آفاق الصيادلة الشباب في مختلف مجالات الممارسة
وثمّن الدكتور نبيل النمر الجهود الكبيرة التي بُذلت في إنجاح المنتدى، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في صقل مهارات الصيادلة الشباب وتعزيز حضورهم في الميدان المهني، لما لها من دورٍ فاعل في تحفيز الإبداع والتميز، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات العمل الصيدلاني الحديث، مشيرًا إلى أن جامعة فيلادلفيا تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة العلمية والمهنية التي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الرعاية الصحية.


