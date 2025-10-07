بنك ABC في الأردن يعزز جهوده البيئية بزيارة ميدانية لمحمية غابات دبين لمتابعة مشروع الطاقة الشمسية‎

وطنا اليوم:في إطار التزامه بحماية البيئة وتعزيز الحلول المستدامة، قام وفد من بنك ABC في الأردن بزيارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لمتابعة مشروع نظام الطاقة الشمسية الذي ساهم البنك في دعمه في محمية غابات دبين.

ويهدف هذا المشروع إلى تقليل الإعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، والحد من انبعاثات الكربون، والمساهمة في مواجهة تحديات التغير المناخي، مما يعكس رؤية البنك في دعم المبادرات البيئية المؤثرة. وقد أتاح النظام الشمسي للمحمية الاستمرار في أداء دورها الحيوي في حماية الغابات والتنوع الحيوي، مع تقليل الأثر البيئي.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على الأنشطة المتنوعة للجمعية في المحمية، مثل دعم الحرف اليدوية للسيدات من المجتمع المحلي، وناقش مع مسؤولي الجمعية خطط المشاريع المستقبلية، مؤكدًا حرص البنك على مواصلة دعم المبادرات التي تساهم في تمكين المجتمعات المحلية وحماية الطبيعة.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن قائلاً: “نفخر بدعمنا لمشروع الطاقة الشمسية في محمية غابات دبين، والذي يمثل نموذجاً حقيقياً للشراكة الفاعلة بين القطاع المصرفي والمؤسسات البيئية. إن استثمارنا في الطاقة النظيفة هو استثمار في مستقبل الأردن وبيئته، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من مواردهم الطبيعية بشكل مسؤول.”

