80.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

16 ثانية ago
وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، عند 80.7 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 77.6 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 92.4 و 71.5 و 54.3 دينار على التوالي


