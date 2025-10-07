بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

خلل فني طارئ على خط مياه رئيسي في عمّان

15 ثانية ago
خلل فني طارئ على خط مياه رئيسي في عمّان

وطنا اليوم:قالت شركة مياه الأردن “مياهنا” إن خللاً فنيا طارئا أصاب الخط الناقل الرئيسي على طريق المطار صباح اليوم؛ وستعمل كوادرها الفنية على تنفيذ حلول مؤقتة لاستئناف ضخ المياه على مناطق التوزيع التي تضررت جزئياً.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي أنه وفي صبيحة اليوم الثلاثاء، تعرض الخط الناقل قطر 600 ملم، والموجود في الشارع الموازي لطريق المطار لكسر نتيجة الأعمال الانشائية لأحد مقاولين القطاع الخاص، مؤكدة بدء كوادرها تنفيذ حل مؤقت لاستئناف أدوار المياه بأسرع وقت ممكن، وسيتم تنفيذ الحل الدائم بعد انتهاء الأدوار .
المناطق المتضررة نتيجة العطل الفني: (مرج الحمام، ناعور، المقابلين، الياسمين، الظهير، البنيات، حي الصحابة)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:22

وصول أردنية و130 شخصا كانوا على متن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة

11:18

اكتشاف معلم أثري مميز بأرضية فسيفسائية قرب مقام الإمام عبد الرحمن بن عوف

11:13

تصفيات مونديال 2026: مصر والجزائر لحسم التأهل

11:04

الشرفات: الثوابت الوطنيّة يُمارسها الجيش على الثغور قبل نُطق الساسة

11:03

مقتل شقيق نائب سابق بطلقات رشاش داخل مكتبه

10:59

وقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار

10:50

الشنيكات : 245 ألف أسرة تستفيد من صندوق المعونة الوطنية بقيمة شهرية تبلغ 21 مليون دينار

10:41

وفيات الثلاثاء 7-10-2025

10:33

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل مجموعة أشخاص مسلحين وتقتلهم

10:28

خطة توني بلير لإدارة غزة: مجلس من المليارديرات وشخصيات دولية بلا فلسطينيين

10:21

السفيرة غنيمات تفتتح الموسم السادس من المعرض العالمي “The Global Brush” في العاصمة المغربية

10:13

الخلايلة: منبر خطبة الجمعة يجب ألا يُستغل لأي أغراض أخرى

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025