بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وصول أردنية و130 شخصا كانوا على متن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة

25 ثانية ago
وصول أردنية و130 شخصا كانوا على متن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول مواطنة أردنية و130 شخصا من رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة كانوا على متن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إنّ الإجلاء شمل رعايا من مملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية الأرجنتين، وأستراليا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية التشيك، واليابان، والولايات المتحدة المكسيكية، ونيوزيلندا، وجمهورية صربيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، والاتحاد السويسري، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية أوروغواي الشرقية.
وبيّن المجالي أنّ الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأردنية المعنيّة سهّلت عبورهم، وقدّمت ما يلزم من مساعدة يحتاجونها.
وأشار المجالي إلى أنّ القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب زار يوم الجمعة الماضي المواطنين الأردنيين في مكان احتجاز ركّاب الأسطول، وعددهم ثلاثة، واطمأنّ عن أحوالهم، لافتًا إلى أنّ اثنين منهم كانا غادرا سابقًا جوًّا عن طريق تركيا.
وأوضح المجالي أنّه تمّ التنسيق مع سفارات الدول الشقيقة والصديقة لتنظيم وتسهيل مغادرة رعاياها أراضي المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:18

اكتشاف معلم أثري مميز بأرضية فسيفسائية قرب مقام الإمام عبد الرحمن بن عوف

11:13

تصفيات مونديال 2026: مصر والجزائر لحسم التأهل

11:04

الشرفات: الثوابت الوطنيّة يُمارسها الجيش على الثغور قبل نُطق الساسة

11:03

مقتل شقيق نائب سابق بطلقات رشاش داخل مكتبه

10:59

وقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار

10:50

الشنيكات : 245 ألف أسرة تستفيد من صندوق المعونة الوطنية بقيمة شهرية تبلغ 21 مليون دينار

10:41

وفيات الثلاثاء 7-10-2025

10:33

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل مجموعة أشخاص مسلحين وتقتلهم

10:28

خطة توني بلير لإدارة غزة: مجلس من المليارديرات وشخصيات دولية بلا فلسطينيين

10:21

السفيرة غنيمات تفتتح الموسم السادس من المعرض العالمي “The Global Brush” في العاصمة المغربية

10:13

الخلايلة: منبر خطبة الجمعة يجب ألا يُستغل لأي أغراض أخرى

10:03

وزير الداخلية يستقبل في مطار عمان المدني نظيره السوري

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025