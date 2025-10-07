السفيرة غنيمات تفتتح الموسم السادس من المعرض العالمي “The Global Brush” في العاصمة المغربية

وطنا اليوم:افتتحت سفيرة المملكة لدى المملكة المغربية السفيرة جمانة غنيمات، فعاليات الموسم السادس من المعرض العالمي “The Global Brush” على خشبة مسرح محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط، بتنظيم “الدار آرت جاليري” وجمعية تتريت للثقافة والفنون، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومديرية ثقافة إربد ووزارة الثقافة المغربية ومسرح محمد الخامس.

وحضر حفل الافتتاح السفير الكويتي والسفير النمساوي في الرباط، ومدير مسرح محمد الخامس محمد بن حسين، إلى جانب رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين الدكتور إبراهيم الخطيب، والدكتور حسين العمري، وعدد من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية والفنية.

وأوضح الفنان محمد هزايمة أن المعرض ضم مشاركة 75 فنانًا من الأردن والمغرب وسوريا والعراق والنمسا ولبنان وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وتونس والكويت والسعودية وقطر والبحرين وفلسطين ومولدافيا والمملكة المتحدة، قدموا أعمالًا فنية تنوعت بين الواقعية والتجريدية والانطباعية والتعبيرية والنحت والخزف والكولاج والسريالية.

من جانبها، أكدت الفنانة مرام حسن أن معرض The Global Brush يسعى إلى دعم الفنان الأردني والعربي والترويج له عالميًا، إضافةً إلى تعزيز الحوار والتبادل الثقافي والفني بين الشعوب، مشيرةً إلى أن الدار تعمل من خلال فعالياتها على إيصال رسالة الفنان، وتمكينه، ومنحه التقدير الذي يستحقه.

واختُتمت فعاليات المعرض بتكريم المشاركين على خشبة مسرح محمد الخامس، أحد أعرق وأهم المسارح في إفريقيا، وسط أجواء احتفالية جسّدت روح الفن والتعاون الثقافي بين الدول المشاركة