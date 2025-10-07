بنك القاهرة عمان
الخلايلة: منبر خطبة الجمعة يجب ألا يُستغل لأي أغراض أخرى

21 ثانية ago
Muslims attend the Friday prayers on March 22, 2013 at the El Ouartilani mosque in Algiers. The imam of the mosque, Sheikh Djelloul Hadjimi is the general secretary of the "National coordination of imams and officials for religious affairs", the first union of imams that was launched on March 17, 2013 to promote moderate Islam. AFP PHOTO FAROUK BATICHE / AFP PHOTO / FAROUK BATICHE

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف إنه راضٍ عن واقع الخطابة في المساجد، مشددا على أن المنبر يجب ألا يُستغل لأي أغراض أخرى.
وأكد الخلايلة في مقابلة أن خطبة الجمعة هي محور الخطاب الإسلامي اليوم، وما يقدم على المنبر هو محور الخطاب الإسلامي، وهذا يعكس صورة مساجدنا وخطبة الجمعة.
وأضاف أن خطب الجمعة تعد وفق برنامج يضعه مجموعة من العلماء، وهو برنامج متكامل لعام أو عامين، ويتم الالتزام بهذا البرنامج، ويتغير في ظروف طارئة جدا، كما حصل في بداية الأحداث في غزة أو غيرها، أو حسب ما يطرأ من أحداث.
وأشار إلى أن خطب الجمعة تتناول كثيرا من القضايا، مثل مشكلة المخدرات، وعقوق الوالدين، والقيم والأخلاق، وتغطي كل مناحي الحياة.
وشدد الخلايلة على أن وزارة الأوقاف لا تلزم الخطيب بنص يقرؤه كما هو، بل تقدم موضوعا ومحاور ملزمة، ثم مادة علمية مقترحة، ولا يوجد تقييد على الخطباء، بل لهم مساحة واسعة في الحديث.
وبين الوزير أن هناك بعض الأشخاص ممنوعون من الخطابة، قائلاً: “لأني لا أسمح باستخدام المنبر لأغراض حزبية أو أهواء شخصية أو لاتهام الآخرين” مشيرا إلى أنه يتم استدعاء الخطباء قبل منعهم من الخطابة، ومناقشة أسباب ذلك معهم.
وقال وزير الأوقاف إن مواجهة التطرف بين الشباب في ظل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، تحتاج منظومة متكاملة، مضيفا أن المساجد وحدها غير قادرة على مواجهة التطرف، لكن دورها كبير جدا في ظل التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي”.


