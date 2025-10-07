وزير الداخلية يستقبل في مطار عمان المدني نظيره السوري

وطنا اليوم:استقبل وزير الداخلية، مازن الفراية ، صباح اليوم الثلاثاء، في مطار عمان المدني، وزير الداخلية السوري،أنس خطاب، والوفد المرافق.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار بحث جملة من الملفات ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك،التي تعزز التعاون بين البلدين.

كما ستتضمن الزيارة، التي تستمر ليوم واحد، مجموعة من النشاطات والفعاليات للوزير السوري والوفد المرافق، التي تصب في سياق تعميق العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشميـة