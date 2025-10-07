بنك القاهرة عمان
تقرير: واشنطن قدمت لإسرائيل 21 مليار دولار مساعدات منذ اندلاع الحرب

55 ثانية ago
وطنا اليوم:كشفت دراسة أكاديمية جديدة، نشرت الثلاثاء بالتزامن مع الذكرى الثانية لهجمات حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على مستوطنات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أن الولايات المتحدة قدمت، تحت إدارتي الرئيس السابق جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب، مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 21,7 مليار دولار منذ بداية حرب الإبادة على غزة قبل عامين.
وأشارت دراسة أخرى، نشرها أيضا مشروع “تكاليف الحرب” في كلية واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، إلى أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 10 مليارات دولار إضافية على المساعدات الأمنية والعمليات في منطقة الشرق الأوسط الأوسع خلال العامين الماضيين.
وبينما تعتمد التقارير في غالبية نتائجها على مصادر مفتوحة، فإنها توفر بعض أكثر الحسابات شمولا للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، حليفة واشنطن الوثيقة، وتقديرات تكلفة التدخل العسكري المباشر للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ولم يدل مكتب وزارة الخارجية الأمريكي بتعليق فوري حول حجم المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في حين أحال البيت الأبيض الاستفسارات إلى وزارة الدفاع، التي تشرف على جزء فقط من تلك المساعدات.


