أكثر من 370 ألف حاوية ترد عبر حاويات العقبة خلال 9 أشهر

وطنا اليوم:كشفت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، عن ارتفاع بعدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 19.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي إلى 370608 حاويات، مقابل 313808 حاويات للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات كذلك ارتفاعا بعدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة إلى خارجها عبر ميناء حاويات العقبة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 5.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت المعطيات التي تصدرها النقابة بشكل دوري، ارتفاع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات إلى خارج المملكة خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي إلى 83127 حاوية مقابل 78665 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات الإحصائية إلى زيادة بعدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال شهر أيلول الماضي من العام الحالي بنسبة 19.4 بالمئة، وصولا إلى 45649 حاوية مقابل 36490 حاوية للشهر نفسه من العام الماضي.

وحسب المعطيات الإحصائية بلغ عدد الحاويات الصادرة عبر ميناء حاويات العقبة لخارج المملكة خلال شهر أيلول الماضي من العام الحالي 9701 حاوية مقابل 9878 حاوية لنفس الشهر من العام الماضي، بتراجع طفيف نسبته 1.8 بالمئة.

وأكد رئيس النقابة نبيل الخطيب، إن شهر أيلول الماضي شهد نشاطا ملاحيا ملحوظا في ميناء حاويات العقبة لجهة الحاويات الواردة، والتي لا زالت على نسقها التصاعدي منذ بداية العام الحالي 2025.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا النشاط الملاحي يؤكد أهمية العقبة كميناء استراتيجي يوفر مقومات كبيرة وبنية تحتية لوجستية ومناولة تسهل حركة عبور البضائع الواردة والصادرة عبر المملكة، بمختلف الظروف.

وأضاف أن هذا النشاط الملاحي سينعكس إيجابا على عجلة نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما لقطاع النقل الذي يعتبر من المحركات الأساسية لمجمل النشاط الاقتصادي بالمملكة.

يذكر أن النقابة اللوجستية الأردنية تأسست عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن بالمملكة، وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.

وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا) التي تأسست عام 1926 في فيينا، وهي منظمة غير حكومية.