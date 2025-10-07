بنك القاهرة عمان
قطيشات يهنئ الدكتور وسيم حداد بتعيينه مدير عام لبنك تنمية المدن والقرى

36 ثانية ago
قطيشات يهنئ الدكتور وسيم حداد بتعيينه مدير عام لبنك تنمية المدن والقرى

وطنا اليوم:يتقدّم خليل رفعت قطيشات بخالص التهاني والتبريكات من الدكتور وسيم حداد ، بمناسبة صدور القرار الكريم بتعيينه مدير عام لبنك تنمية المدن والقرى.

إن هذه الثقة الكريمة التي حظيتم بها تُعدّ تتويجًا لمسيرة متميزة من العطاء ، وتأكيدًا على كفاءتكم العلمية و الإدارية ، وحرصكم الدائم على رفعة المسيرة التنموية في وطننا الحبيب.

نتمنّى لكم دوام التوفيق والنجاح في مهامكم الجديدة، وأن تكون خطوتكم القادمة حافلة بالإنجازات التي ترتقي بمستوى الوطن وتدعم مسيرة التطوير .
في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله ورعاه.


