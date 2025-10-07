قطيشات يهنئ الدكتور وسيم حداد بتعيينه مدير عام لبنك تنمية المدن والقرى

وطنا اليوم:يتقدّم خليل رفعت قطيشات بخالص التهاني والتبريكات من الدكتور وسيم حداد ، بمناسبة صدور القرار الكريم بتعيينه مدير عام لبنك تنمية المدن والقرى.

إن هذه الثقة الكريمة التي حظيتم بها تُعدّ تتويجًا لمسيرة متميزة من العطاء ، وتأكيدًا على كفاءتكم العلمية و الإدارية ، وحرصكم الدائم على رفعة المسيرة التنموية في وطننا الحبيب.

نتمنّى لكم دوام التوفيق والنجاح في مهامكم الجديدة، وأن تكون خطوتكم القادمة حافلة بالإنجازات التي ترتقي بمستوى الوطن وتدعم مسيرة التطوير .

في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله ورعاه.