جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

استعاد الشاب الفرنسي ديلاين فاس بصره بعد 12 عاما من العمى، بفضل جراحة ثورية تكاد تبدو وكأنها مشهد من أفلام الخيال العلمي، تعتمد على إعادة إنشاء العين باستخدام قطعة من السن والعظم والبلاكسغلاس.

خلال مراهقته، أصيب فاس، البالغ من العمر 24 عام، بمتلازمة لايل، وهي رد فعل تحسسي يهاجم الجسم، وتمكن من الشفاء جسديا، لكن عينيه بقيتا متضررتين بشكل لا رجعة فيه.

عاش ديلاين منذ ذلك الحين في الظلام، وفقد كل أمل في رؤية العالم من حوله، حتى جاء اليوم الذي أخبره فيه طبيبه أن هناك عملية قد تمكنه من استعادة البصر: زرع قرنية اصطناعية (كيراتوبروثيز).

وتعد هذه العملية معقدة للغاية، ويُجريها في فرنسا جراح واحد فقط، البروفيسور فينسنت دايان، رئيس قسم العيون في مستشفى مونبلييه الجامعي.

وفي التفاصيل، تم استخراج ضرس من المريض ويحفر داخله لوضع عدسة شبيهة بالعدسات اللاصقة.

ثم يتم شق المريض تحت عينه حيث توضع هذه القرنية لمدة ثلاثة أشهر، لتتكون فيها الأوعية الدموية ويقبلها جسمه، في عملية تستمر ثماني ساعات.

وبعد 3 أشهر، تستخرج القرنية من تحت العين، بعد أن تكون قد نمت وامتلأت بالأوعية الدموية، وتزرع داخل العين المتضررة.

وقد أوضح دايان في مقابلة مع “فرانس أنفو”: “هذه عملية مصممة حسب كل حالة، فالأنسجة ستلتئم حولها وتدمجها في العين”. وتعد هذه التقنية دقيقة للغاية، ولم يستفد منها سوى عشرة مرضى في فرنسا. وأضاف الاختصاصي أثناء العملية: “خبر سار، نرى شبكية العين. إذا، كل شيء يبدو مبشرا”.