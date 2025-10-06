بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

أكثر من 3 ملايين دينار قروض زراعية في البادية الشمالية

6 أكتوبر 2025
أكثر من 3 ملايين دينار قروض زراعية في البادية الشمالية

وطنا اليوم:بلغت قيمة القروض التي منحها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في البادية الشمالية منذ بداية العام الحالي 3 ملايين و183232 دينارا، استفاد منها 537 مقترضا، وفقًا لمدير الفرع المهندس حمادة الشرفات.
وقال الشرفات اليوم الاثنين، إن فرع تجاوز قيمة المبلغ المخصص للإقراض بحوالي 80 ألفاً، مشيرا الى أن معاملات الإقراض الجاهزة من شأنها أن ترتفع مع نهاية العام الحالي.
وأضاف، أن البرامج الإقراضية التي تم اعتمادها في سياسة الإقراض للعام الحالي انتهت باستثناء قروض الاعلاف لما لها من أهمية كبرى نظرا لكون أهالي البادية الشمالية تعد من أكثر مناطق المملكة اعتمادا على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن هناك برنامج أخرى للاقراض بالشراكة مع بعض الشركات العالمية بقيمة 25 ألف دينار لإقراض المزارعين لحماية الأشجار والثمار من الحشرات والآفات الزراعية إضافة لحماية مصادرهم المائية من التبخر.
وأوضح الشرفات أن تنوّع البرامج الإقراضية التي أقرتها إدارة المؤسسة لتمكين المقترضين من استحداث وتطوير مشاريع زراعية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الإقراض، التي زادت بأكثر من 100 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مشيرا الى أن فرع المؤسسة مكّن العديد من المقترضين من إقامة مشاريع زراعية نموذجية في البادية الشمالية وتطوير وتحديث مشاريع قائمة أُنشئت قبل عدة سنوات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:48

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

23:12

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

22:40

وزير الطاقة يرعى حوارية بعنوان “قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:34

100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

22:30

الملك يبحث أبرز التطورات بالمنطقة في اتصالين هاتفيين مع أمير قطر ورئيس الإمارات

22:20

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

21:41

رئيس مجلس الأعيان يرعى حفل إشهار كتاب “كيف يصلون إليك”

21:27

صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

20:42

إلغاء عطلة 6 أكتوبر في سوريا يثير استهجاناً بمصر

20:26

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء: الإعلام الإلكتروني ليس عبئًا .. بل درع الوطن

20:20

جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

20:17

رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

وفيات
وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025