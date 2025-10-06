أكثر من 3 ملايين دينار قروض زراعية في البادية الشمالية

وطنا اليوم:بلغت قيمة القروض التي منحها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في البادية الشمالية منذ بداية العام الحالي 3 ملايين و183232 دينارا، استفاد منها 537 مقترضا، وفقًا لمدير الفرع المهندس حمادة الشرفات.

وقال الشرفات اليوم الاثنين، إن فرع تجاوز قيمة المبلغ المخصص للإقراض بحوالي 80 ألفاً، مشيرا الى أن معاملات الإقراض الجاهزة من شأنها أن ترتفع مع نهاية العام الحالي.

وأضاف، أن البرامج الإقراضية التي تم اعتمادها في سياسة الإقراض للعام الحالي انتهت باستثناء قروض الاعلاف لما لها من أهمية كبرى نظرا لكون أهالي البادية الشمالية تعد من أكثر مناطق المملكة اعتمادا على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن هناك برنامج أخرى للاقراض بالشراكة مع بعض الشركات العالمية بقيمة 25 ألف دينار لإقراض المزارعين لحماية الأشجار والثمار من الحشرات والآفات الزراعية إضافة لحماية مصادرهم المائية من التبخر.

وأوضح الشرفات أن تنوّع البرامج الإقراضية التي أقرتها إدارة المؤسسة لتمكين المقترضين من استحداث وتطوير مشاريع زراعية، ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الإقراض، التي زادت بأكثر من 100 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مشيرا الى أن فرع المؤسسة مكّن العديد من المقترضين من إقامة مشاريع زراعية نموذجية في البادية الشمالية وتطوير وتحديث مشاريع قائمة أُنشئت قبل عدة سنوات