ولي العهد يلتقي الفائزين بجائزة الحسين للعمل التطوعي لعام 2024

6 أكتوبر 2025
ولي العهد يلتقي الفائزين بجائزة الحسين للعمل التطوعي لعام 2024

وطنا اليوم _

التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، الفائزين بجائزة الحسين بن عبدﷲ الثاني للعمل التطوعي لعام 2024 في دورتها الثانية.

وأشاد سموه، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، بمبادرات الفائزين بالجائزة بفئاتها كافة، لما لها من أثر إيجابي على المجتمع بمختلف المجالات.

وحاور سمو ولي العهد الفائزين حول مبادراتهم وخططهم المستقبلية، مشيرا إلى أهمية مشاركة أي فكرة لتطوير الجائزة.

من جهتهم، ثمن الفائزون بالجائزة اهتمام ورعاية سمو ولي العهد للعمل التطوعي، وتشجيعه لهم ودعمه لتنفيذ مبادراتهم التطوعية التي تخدم المجتمع.

وكان سموه قد أطلق جائزة الحسين بن عبدﷲ الثاني للعمل التطوعي وميثاق العمل التطوعي الأردني، خلال رعايته لاحتفال وزارة الشباب باليوم العالمي للمتطوعين عام 2021.

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة التطوع وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتكريم الجهود التطوعية المتميزة ذات الأثر الإيجابي على المجتمعات المحلية والتي تسهم في التنمية المستدامة.

وتغطي الجائزة مجموعة واسعة من مجالات العمل التطوعي، كالمجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والفنية والبيئية والسياحية، بالإضافة إلى الريادة والابتكار.

وتكرم الجائزة الفائزين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ضمن 4 فئات رئيسية هي: فئة أفضل عمل تطوعي فردي متميز، وفئة أفضل فريق عمل تطوعي متميز، وفئة المشروع التطوعي المتميز للمؤسسات غير الربحية، وفئة المشروع التطوعي المتميز للمؤسسات الربحية.


