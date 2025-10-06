ولي العهد يلتقي الفائزين بجائزة الحسين للعمل التطوعي لعام 2024

وأشاد سموه، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، بمبادرات الفائزين بالجائزة بفئاتها كافة، لما لها من أثر إيجابي على المجتمع بمختلف المجالات.

وحاور سمو ولي العهد الفائزين حول مبادراتهم وخططهم المستقبلية، مشيرا إلى أهمية مشاركة أي فكرة لتطوير الجائزة.

من جهتهم، ثمن الفائزون بالجائزة اهتمام ورعاية سمو ولي العهد للعمل التطوعي، وتشجيعه لهم ودعمه لتنفيذ مبادراتهم التطوعية التي تخدم المجتمع.

وكان سموه قد أطلق جائزة الحسين بن عبدﷲ الثاني للعمل التطوعي وميثاق العمل التطوعي الأردني، خلال رعايته لاحتفال وزارة الشباب باليوم العالمي للمتطوعين عام 2021.