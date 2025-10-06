وزارة النقل والملكية الأردنية تبحثان تطوير عمليات الشحن الجوي

وطنا اليوم:بحث وزير النقل نضال القطامين، الاثنين، مع مسؤولي شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، سبل تطوير عمليات الشحن الجوي.

واستمع القطامين، خلال الاجتماع، إلى عرض تفصيلي حول إجراءات الشركة في تعزيز الشحن الجوي، إذ قدم مسؤولو الشركة وصفا لمشروع مركز الشحن الجوي الجديد الجاري توسعته في مطار الملكة علياء الدولي، وأهميته في تعزيز مكانة الأردن كمحور رئيسي للأنشطة اللوجستية والشحن في المنطقة، بمواصفات تهدف إلى رفع كفاءة مناولة البضائع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين على حد سواء.

ويتضمن المشروع التعاون القائم مع البريد الأردني لإعادة مركز التجارة الإلكترونية إلى المطار، بما يعزز جاذبية الأردن كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية، كما شرعت الملكية الأردنية بإجراءات لتوفير طائرات ستتملكها الشركة لغايات مواكبة تطوير الشحن الجوي، والترويج للأردن كمركز لوجستي للتجارة الإلكترونية أمام الشركات العالمية الكبرى، بالتوازي مع تطوير الربط البري والجوي والبحري مع الدول المجاورة، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتوسيع قاعدة الخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي.

وأشاد القطامين بالمشروع والجهود المبذولة في تطوير قطاع الشحن الجوي، مؤكدا أهمية أن يكون المركز رافدا أساسيا للأنشطة التجارية وخدمة للاقتصاد الوطني والدول العربية المحيطة، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية الأردن في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وحضر اللقاء رئيس القطاع التجاري في شركة الملكية الأردنية كريم مخلوف، والمدير التنفيذي لعمليات الشحن الجوي محمد نور عبيدات، والمدير التنفيذي للشحن الجوي التجاري خالد الخوالدة، ومدير مديرية إدارة مشاريع المطارات في وزارة النقل معاوية الضرابعة.