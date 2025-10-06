بنك القاهرة عمان
توجه لإنشاء محطات فحص فني للمركبات في مراكز الخدمات الحكومية

6 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الاثنين، إن الوزارة أتمّت 80% من الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنه مع نهاية العام الحالي سيتم إنشاء مراكز خدمات حكومية شاملة في مختلف المحافظات.
وأضاف خلال اجتماع مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، لبحث التوسع في مراكز الخدمات الحكومية، أن هذه المراكز ستوفر فرص عمل تتراوح بين 29 و32 وظيفة في كل مركز.
وأوضح سميرات أن هذه المراكز ستعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا، لافتا النظر إلى التوجه لإنشاء محطات للفحص الفني للمركبات ضمن هذه المراكز.
واستعرض آلية التعيين في تلك المراكز، موضحًا أنها تتم من خلال إعلان مفتوح يتيح التقدم لأي شخص تنطبق عليه الشروط المطلوبة.
أبو رمان، أشار إلى أن التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية أسهما بشكل ملموس في تخفيف الجهد والوقت على المواطنين، موضحا أن اللجنة تسعى إلى تعزيز التشاركية مع الحكومة في مواجهة تحديات البطالة وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وطالب النواب، عبد الباسط الكباريتي، وأيمن البدادوة، ومحمد المراعية، وعيسى نصار، ويوسف الرواضية، وعبد الرؤوف الربيحات، وشفاء المقابلة، وبيان المحسيري، وطلال النسور، وعبد الرحمن العوايشة، بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة في تلك المراكز للتسهيل على المواطنين


