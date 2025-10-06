المواصفات : ألعاب الأطفال تخضع لفحوصات عدة قبل دخولها السوق

وطنا اليوم:أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس دورها المحوري في حماية الأطفال، من خلال تنظيم جودة وسلامة الألعاب.

وقالت المؤسسة إنها تتبنى نظاما وطنيا للمواصفات والمقاييس، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وتضع التعليمات والمواصفات الخاصة التي تضمن أن تكون الألعاب المطروحة في السوق آمنة ومطابقة للقواعد الفنية المعتمدة.

وحول مساهمتها في حماية الأطفال من مخاطر الألعاب، بينت “المواصفات والمقاييس” أنها أصدرت تعليمات سلامة الألعاب رقم (4) لسنة 2010، والتي تحدد متطلبات السلامة الأساسية والأخطار المحتملة، وتلزم بوجود بطاقة بيان واضحة تشمل التحذيرات، والعمر المناسب، وبيانات الجهة المسؤولة عن طرح اللعبة.

وأضافت أنه يتم تطبيق هذه التعليمات من خلال الفحص الظاهري والمخبري لعينات من الإرساليات المستوردة، إضافة إلى الرقابة الميدانية على المصانع والأسواق، لضمان خلو الألعاب من أي مخاطر تهدد صحة الأطفال وسلامتهم.

وأشارت إلى أنها تقدم رسائل توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق “سند” كما تنظم العديد من المحاضرات لمختلف فئات المجتمع.

وأوضحت المؤسسة أنها تعتمد في تقييم سلامة ألعاب الأطفال على تعليمات سلامة الألعاب رقم (4) لسنة 2010، وعلى المواصفات القياسية الأردنية (م.ق.أ 71 من 1–13)، وهي مواصفات متبناة عن المواصفات الأوروبية، تغطي جميع الجوانب من المخاطر الميكانيكية والفيزيائية إلى الكيميائية والكهربائية.

وبينت “المواصفات والمقاييس” أن ألعاب الأطفال تخضع، قبل دخولها السوق، لفحوصات متنوعة تشمل: الخصائص الفيزيائية والميكانيكية، وقابلية الاشتعال، وانتقال العناصر الكيميائية، إضافة إلى فحوصات خاصة بالألعاب الكيميائية وطلاء الأصابع، والفحوصات الكهربائية للألعاب العاملة بالشحن أو الكهرباء، مؤكدة أن هذه الفحوصات تهدف إلى التأكد من أن الألعاب لا تشكل أي خطر على صحة الأطفال.

وعن أبرز المخاطر التي قد تنتج عن ألعاب غير مطابقة للمواصفات، أوضحت المؤسسة أن الألعاب غير المطابقة قد تسبب أخطارا جسيمة مثل: الاختناق نتيجة الأجزاء الصغيرة، الإصابة بجروح أو صدمات بسبب الحواف الحادة أو المقذوفات، مخاطر الكسور والجروح عند السقوط في حال عدم استخدام ألعاب مثل السكوتر دون معدات وقاية، والتعرض لمواد كيميائية ذات أثر على الصحة على المدى الطويل، إضافة إلى المخاطر الكهربائية من الشواحن أو الألعاب غير المطابقة للمواصفات.

أكدت “المواصفات والمقاييس” أن فرق مسح الأسواق التابعة لها تقوم بجولات دورية في جميع المحافظات، خاصة في مواسم الأعياد وارتفاع الإقبال على الألعاب، حيث يتم خلال هذه الجولات فحص بطاقة البيان، وسحب عينات عشوائية لإجراء الفحوصات المخبرية.

كما أوضحت المؤسسة أنها تستجيب لأي شكاوى من المواطنين، وتتابعها مع المستوردين لضمان معالجة المخالفات فورا.

وشددت على أنه في حال ثبوت وجود مخالفة أو مواد خطرة، يتم منع إدخال الإرسالية من المنافذ الجمركية، أو مصادرة الكميات من الأسواق المحلية وإتلافها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتخذ بشكل فوري وحازم؛ لضمان عدم وصول ألعاب خطرة إلى أيدي الأطفال.