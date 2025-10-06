الأردن يتلقى دعما هولنديا لقطاع المياه بقيمة 100 مليون يورو

وطنا اليوم:ثمن وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود اليوم الاثنين 6 تشرين أول 2025 خلال استقباله افي مكتبه السفيرة الهولندية الجديدة لدى المملكة الاردنية الهاشمية السيدة ستيلا كلوث بحضور عدد من مسؤولي المياه الدعم المقدم من الحكومة الهولندية لقطاع المياه على مدار السنوات الأربع القادمة بقيمة 100 مليون يورو منها 31 مليون يورو لمشروع الناقل الوطني مؤكدا على عمق الروابط و ركائز التعاون البناء في برامج التعاون الاردني الهولندي التي ارسى دعائمها جلالة الملك حفظه الله وملك هولندا وليم الكسندر لما فيه مصلحة البلدين الصديقين و استعراض أوجه التعاون المشترك.

واستعرض الوزير حجم التحديات التي يواجهها الاردن وكذلك تجارب الأردن في ادارة المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد المياه وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة و المشاريع الهامة التي تمثل حلا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني، واهمية التعاون المشترك في مشاريع المياه وتعزيز دور القطاع الخاص الأردني والهولندي في المساهمة في إيجاد حلول لمشكلة المياه ومواجهة أثار التغيرات المناخية والفيضانات ومجالات الصرف الجوفي والتقنيات الحديثة في الزراعة ودعم عقد إدارة شركة مياه اليرموك وبرامج التوعية المائية .

واعرب الوزير عن تقديره وشكره للدعم المتواصل من الجانب الهولندي لقطاع المياه في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه .

من ناحيتها ثمنت السفيرة الهولندية السيدة ستيلا كلوث جهود وزارة المياه والري وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين مؤكدا ان الأردن يعد واحدة من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح برغم محدودية مصادره المائية مبدية اهتمام الجانب الهولندي بالتعاون الفاعل لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية، والتعاون في مختلف مجالات المياه من خلال الدعم المقدم على مدار 4 سنوات قادمة بقيمة 100 مليون يورو لتمكين قطاع المياه من تجاوز التحديات التي يواجهها .

وجالت السيدة كلوث على مركز التحكم والسيطرة يرافقها امين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة والمساعد للاعلام عمر سلامة والسيد اياد القصير مسؤول التمويل لمشاريع جاهزية شبكات البنية التحتية ومدير الرقابة الداخلية رامي شتيوي وعدد من مسؤولي المياه واطلعت عن كثب على التقنيات والتجهيزات لمراقبة مصادر المياه المختلفة مبدية سعادتها بالجهود الأردنية في إدارة المياه .