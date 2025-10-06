صندوق رأس المال والاستثمار الأردني يستحوذ على حصة 27% من شركة نات هيلث

وطنا اليوم: أعلن صندوق رأس المال والاستثمار الأردني إتمام صفقة استحواذه على حصة بنسبة 27% في الشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية ذات المسؤولية العامة المحدودة (نات هيلث)، في إطار استثماراته الاستراتيجية الرامية إلى دفع عجلة النمو وتوليد فرص العمل وتعزيز الإمكانات الاقتصادية للأردن.

منذ تأسيسها، تتمتّع “نات هيلث”، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات إدارة التأمين الصحي في الأردن والمنطقة، بخبرة تمتد لأكثر من 27 عامًا في هذا القطاع؛ حيث أحدثت نقلة نوعية في مجال إدارة المطالبات الطبية من خلال التكنولوجيا المملوكة لها، وفريق متخصّص من الخبراء، وشبكة تضمّ أكثر من 10,000 مزوّد رعاية صحية في مختلف التخصّصات بما يشمل المستشفيات والمراكز الطبية والممارسين الأفراد. وإذ تقدّم الشركة حلولًا مبتكرة تضمن رحلة علاجية سلسة للمرضى، فإنّها تخدم حاليًا أكثر من 65 من شركات التأمين والصناديق ذاتية التأمين من قطاعات متنوعة، بقاعدة مشتركين نشطين تضمّ أكثر من 400,000 مشترك في الأردن وفلسطين والعراق.

وخلال مراسم التوقيع التي أعلنت عن انطلاق هذه الشراكة الجديدة، صرّح هاني القاضي، رئيس مجلس إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، قائلاً: “”نلتزم بدعم روّاد الأعمال والشركات الأردنية المتميّزة، والاستثمار في شركات رائدة مثل “نات هيلث”، إذ يعكس هذا الاستثمار إمكانات قوية للنمو والتوسّع، إلى جانب تعزيز التكنولوجيا المتقدمة المملوكة محليًا في الأردن. وسيوفّر استثمارنا الموارد اللازمة لشركة “نات هيلث” لتوسيع نطاق عملياتها في الأردن والمنطقة، ومواصلة مسيرتها الناجحة بثبات”.

من جهته، قال كريم قعوار، رئيس مجلس إدارة شركة “نات هيلث”: “يسعدنا أن نرحّب بصندوق رأس المال والاستثمار الأردني شريكًا استراتيجيًا في شركتنا. وستعمل هذه الشراكة على تسريع نشر نماذجنا الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تدريبها خصيصًا للكشف عن الحالات غير الاعتيادية وأنماط المطالبات الاحتيالية، لغاية المحافظة على مصالح عملائنا المالية. ونتطلّع إلى بناء شراكة مثمرة مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون والرؤية المشتركة؛ حيث يضفي الصندوق مصداقية مؤسسية ورؤية استراتيجية وسجلًا حافلًا بالإنجازات بما من شأنه أن يدعم مساعينا لتحقيق خططنا الطموحة للنموّ”.

بدوره، أضاف أحمد تيجاني، الرئيس التنفيذي لشركة “نات هيلث”: “ركّزت شركتنا مواردها على تطوير حلول تكنولوجية فعّالة وتوسيع قاعدة المشتركين لدينا من خلال تبنّي نهج محوره العميل، ونستحدث الآن تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتزويد شركائنا برؤى تنبؤية حول استخدامات الرعاية الصحية وتركزات التكلفة. ويُعزى النموّ الذي شهدناه بصورة أساسية إلى انتقالنا الكامل إلى نموذج غير ورقي، بحيث نقدّم خدمات طبية سلسة دون الحاجة إلى النماذج التقليدية، ممّا يعكس قدرتنا على تعزيز الربحية من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف بطريقة استراتيجية”.

في السياق ذاته، صرّح فارس شرف، الرئيس التنفيذي لـصندوق رأس المال والاستثمار الأردني، قائلاً: “أثبت نموذج الأعمال الخاص بشركة “نات هيلث” قدرته على التوسّع، إذ نجحت الشركة في دخول أسواق جديدة كفلسطين والعراق من خلال شراكات استراتيجية فاعلة. ونحن على ثقة بأنّ الشركة قادرة على مواصلة التوسّع إلى أسواق جديدة وتقديم خدمات مبتكرة وقائمة على القيمة، مع الاحتفاظ بمركز عملياتها الرئيسي في الأردن”.

بوصفه أكبر صندوق استثماري مرخص للقطاع الخاص في الأردن، مع التزام رأسمالي قدره 275 مليون دينار أردني (388 مليون دولار أمريكي)، يستثمر صندوق رأس المال والاستثمار الأردني في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع. فلغاية اليوم، استثمر الصندوق حوالي 111 مليون دينار أردني (157 مليون دولار أمريكي) في شركات تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الغذاء والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والتصنيع. ويعكس هذا الاستثمار الأخير التزام الصندوق بدعم التوظيف، وتشجيع الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد في الأردن.